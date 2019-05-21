توقيف مقرّب من المعارض نافالني في روسيا

أوقفت السلطات الروسية، الثلاثاء، شخصا مقربا من المعارض للكرملين أليكسي نافالني، إثر مشاركته في مظاهرة قبل عام.

وألقت شرطة موسكو القبض على ليونيد فولكفوف (38 عاما) عندما كان متوجها إلى عمله بسيارة أجرة، وفق ما أكدت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش.

وقد يواجه فولكفوف، وفق مقربين منه، السجن لمدة 30 يوما.



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وكتب أليكسي نافالني على "تويتر "، بأن عناصر الشرطة قالوا لفولكفوف عندما أوقفوه: "إننا ننتظرك منذ وقت طويل".



فولكفوف من جهته، أوضح على حسابه في "تويتر"، أن توقيفه مرتبط بمشاركته العام الماضي، في مظاهرة غير مصرح بها ضد رفع سن التقاعد.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2018، احتج آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد ضد قانون يقرّ رفع سنّ التقاعد. وأُوقف حينها مئات الأشخاص.

وفي حديث لإذاعة "صدى موسكو"، قال محامي جمعية المعارض نافالني لمكافحة الفساد، إنه من غير الممكن أن يكون فولكوف قد نظّم تلك المظاهرة لأنه كان خارج البلاد في ذلك الحين.

وخلال السنوات الأخيرة، نظّم أليكسي نافالني أكبر المظاهرات المناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأُدين أكثر من مرة بالسجن.