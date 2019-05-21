الجامعة اللبنانية فازت بالمراتب الـ8 الأولى بمسابقة جسر اللغة الصينية

فازت ​الجامعة اللبنانية​ بالمراتب الثمانية الأولى في مسابقة "جسر ​اللغة​ ​الصين​ية" التي أقامها "معهد كونفوشيوس" في ​جامعة القديس يوسف​ ونظمتها ​السفارة الصينية​ في ​بيروت​. وقد حقق طلاب قسم اللغة الصينية في ​مركز اللغات والترجمة​ التابع لكلية الآداب و​العلوم​ الإنسانية في الجامعة اللبنانية المراكز الثمانية الأولى في المسابقة، التي تعد أهم منصة لطلاب الجامعات في ​العالم​ لدراسة اللغة الصينية والتعرف على الصين، وإقامة جسر من التواصل الروحي بين شباب الصين وشباب العالم.

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