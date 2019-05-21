الجامعة اللبنانية فازت بالمراتب الـ8 الأولى بمسابقة جسر اللغة الصينية

فازت الجامعة اللبنانية بالمراتب الثمانية الأولى في مسابقة "جسر اللغة الصينية" التي أقامها "معهد كونفوشيوس" في جامعة القديس يوسف ونظمتها السفارة الصينية في بيروت.
وقد حقق طلاب قسم اللغة الصينية في مركز اللغات والترجمة التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية المراكز الثمانية الأولى في المسابقة، التي تعد أهم منصة لطلاب الجامعات في العالم لدراسة اللغة الصينية والتعرف على الصين، وإقامة جسر من التواصل الروحي بين شباب الصين وشباب العالم.
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