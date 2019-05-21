جعجع التقى امين عام المؤسسات السياحية ووفدا من المطلة

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، أمين عام المؤسسات السياحيّة ​جان بيروتي​ ونقيب أصحاب المطاعم ​طوني الرامي​ في حضور مدير مكتب وزير العمل إيلي جعجع، رئيس مصلحة رجال الأعمال في "القوّات" بيار بعيني ورئيس دائرة السياحة في المصلحة جورج معلوف. وتباحث المجتمعون في الوضاع السياحيّة اللبناني ولا سيما في ملفي إجازات العمل والعمالة الأجنبيّة، وقد أبدى بيروتي والرامي ارتياحهما لطريقة تعامل ​وزارة العمل​ مع هذين الملفين. بدوره أعرب رئيس "القوّات" عن كامل إستعداده للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز اليد العاملة اللبنانيّة في القطاع السياحي وتنظيم هذا القطاع وتفعيله الأمر الذي فيه مصلحة للإقتصاد اللبنانيّ ولبنان.

والتقى جعجع وفداً من بلدةّ المطلّة تقدّمه رئيس البلديّة أرنيست عيد، المختار ​الياس عيد​، رئيس النادي الرياضي في البلدة جورج عيد ورئيس مركز "القوّات" في البلدة سليم عيد في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة ومنسق منطقة الشوف أندريه السرنوك. وتباحث المجتمعون في شؤون البلدة الإنمائيّة كما وضعهم رئيس "القوّات" في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.