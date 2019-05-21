تحطم طائرة للبحرية الأمريكية في ولاية كارولينا

وقد تم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.
وقال مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة كرافن، ستانلي كايت، أن "الحادث قد تم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من الساعة 6 مساء يوم الإثنين.
وقال شهود عيان لفوكس نيوز، "إن الطيار خرج وظل بالمظلات على الأرض قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض. وقال كايت إن الحادث أدى إلى نشوب حريق تم إخماده خلال فترة قصيرة من قبل الطوارئ".
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