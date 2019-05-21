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تحطم طائرة للبحرية الأمريكية في ولاية كارولينا

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وقالت القيادة في بيان نقتله قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "قفز الطيار بالمظلة بآمان، وينقل حاليا إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية (على الأرض).

وقد تم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقال مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة كرافن، ستانلي كايت، أن "الحادث قد تم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من الساعة 6 مساء يوم الإثنين.

وقال شهود عيان لفوكس نيوز، "إن الطيار خرج وظل بالمظلات على الأرض قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض. وقال كايت إن الحادث أدى إلى نشوب حريق تم إخماده خلال فترة قصيرة من قبل الطوارئ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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