مانشستر سيتي يسعى للاحتفاظ بخدمات غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للاحتفاظ بخدمات مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، من خلال تمديد عقده في الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن السيتي يُخطط للتمديد مع غوارديولا، لـ5 سنوات على الأقل.
وأضافت أنه إذا وافق المدرب الإسباني، فسيحصل على 100 مليون جنيه إسترليني، طوال مدة العقد، حيث سيرتفع راتبه السنوي من 15 إلى 20 مليونًا.
ويتبقى في عقد غوارديولا الحالي عامان فقط.
ورغم وجود قلق بشأن إمكانية حظر مشاركة السيتي، في دوري الأبطال، لاتهامه بخرق لوائح اللعب المالي النظيف، إلا أن المدير الفني أكد في تصريحات سابقة، استمراره مع الفريق.
يُذكر أن مانشستر سيتي قد يتعرض أيضًا، للمنع من عقد صفقات الصيف المقبل، حيث سيخضع النادي لتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي والفيفا، بشأن مزاعم خرقه للوائح التوقيع مع لاعبين شباب.
وتوج السيتي هذا الموسم بثلاثية محلية تاريخية، لكنه واصل فشله في دوري أبطال أوروبا.
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