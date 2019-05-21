شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني لـ«الخليج 365»: إيران تستهدف السعودية عبر اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي أمس (الإثنين) وجود خبراء إيرانيين يعملون مع مليشيا الحوثي، مؤكدا أن الإرهابيين الحوثيين لا يرسلون صواريخهم الباليستية وطائراتهم المسيرة إلى الأراضي السعودية إلا بتوجيهات من طهران. وأكد المسيبلي في تصريحات هاتفية إلى "الخليج 365" أن النظام الإيراني يقف وراء الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف المناطق السعودية.

وشدد المسيبلي على أن المخطط الإيراني أصبح مكشوفا أمام الشعب اليمني الذي تأكد أن نظام طهران يقف وراء الانقلاب، وأنه يدير المعركة ضد دول الجوار من الأراضي اليمنية.

ودعا مستشار وزارة الإعلام المغرر بهم الذين ما زالوا في صفوف الحوثيين إلى العودة إلى جادة الحق والصواب ليس من أجل الشرعية بل من أجل إعادة دولتهم المختطفة وحماية دينهم وإخوانهم المسلمين والوقوف إلى جانب وطنهم وعروبتهم وأمتهم الإسلامية ومقدساتها في وجه المشروع الإيراني الخطير الذي انكشف كليا بإطلاقهم الصواريخ مباشرة على قبلة المسلمين في مكة المكرمة.