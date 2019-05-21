شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري يسقط 12 إرهابياً من «حسم الإخوانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس (الإثنين)، أن قوات الأمن قتلت 12 من العناصر الإرهابية في القاهرة، بعد 24 ساعة من انفجار استهدف حافلة سياحية وأصاب 12 سائحا. ولم يذكر بيان الداخلية ما إذا كانت هناك صلة بين القتلى وهجوم الأحد، لكنه ذكر أن قوات الأمن قتلت المشتبه بهم خلال مداهمتين لمخبأين أحدهما في مدينة السادس من أكتوبر والآخر في مدينة الشروق.

وتحدثت مصادر أمنية عن أن القتلى ينتمون إلى خلية «حسم»، أحد الأذرع الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، مؤكدة أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية، واستهداف عدد من المنشآت وقوات الجيش والشرطة.

وقالت وزارة الداخلية إن المشتبه بهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار، لكنها لم تخض في تفاصيل حول هوية المشتبه بهم، ولم تشر إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن. وأفاد البيان بأن القوات عثرت على أسلحة ومتفجرات في الموقعين.

وتتهم مصر الحركة التي ظهرت في 2016 وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات عدة، بأنها جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.