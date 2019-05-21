شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم في صعدة.. قيادات المليشيا تتساقط بالضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أدى تقدم قوات الشرعية على مختلف الجبهات في الضالع إلى تساقط قيادات مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح. وأعلن مصدر عسكري، أمس (الإثنين)، إصابة مشرف المليشيات في جبهة قعطبة مأرب مسعد كنة وقتل أحد مرافقيه، وأسر القيادي عبدالرحيم المسعدي المكنى «أبو فياض». وقال المصدر لـ«الخليج 365»: إن قوات الشرعية تحقق تقدما على مختلف الجبهات، إذ تمكنت من قتل أكثر من 36 مسلحا حوثيا خلال الساعات الماضية في شمال مديرية قعطبة وجبهة مريس، كما أصيب عدد آخر بينهم المشرف الميداني للمليشيا في قصف بصاروخ على تعزيزات عسكرية، ولفت إلى أن الجيش الوطني استخدم تكتيك الكر والفر والاستدراج لعناصر المليشيات.

ونوه المصدر بالإسناد الجوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي نفذت أكثر من 7 غارات جوية استهدفت مجاميع وتعزيزات وآليات عسكرية، لافتا إلى أن المليشيا حاولت التسلل إلى منطقة حجر لكن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد، لتعود وتقصف بشكل عشوائي بالمدفعية منازل المدنيين في قرية حجر، ما أسفر عن مقتل سيدتين وطفلة، فيما أصيبت امرأة أخرى برصاص قناص حوثي.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطني أمس من تحرير جبال نهوقة والتبة البيضاء والطيران في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. ووفقا لمصدر عسكري، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المسلحين الذين لا تزال جثثهم متناثرة في الوديان والجبال، كما استولى الجيش على مخازن للأسلحة كانت بحوزة المليشيات.