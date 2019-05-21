شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جبهة إنقاذ تونس يكشف فشل زيارة "الغنوشى" لباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، والذى أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية، فشل زيارة راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية لباريس لمحاولة الضغط من أجل عدم تصنيف فرنسا للإخوان كتنظيم إرهابى.

وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، فى تصريح لـه، إن زيارة الغنوشي لباريس الزيارة كانت فاشلة جدا حيث وقع استقبال الغنوشى من طرف موظف دبلوماسى بوزارة الخارجية الفرنسية ولم يستطع مقابلة وزير الخارجية الفرنسى بل أنه قبل الزيارة سوق جماعته لأنه سيقابل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وهذا لم بتاتا حيث إنه لا مسئول رفيع قابل الغنوشى ووفده.

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وأوضح منذر قفراش، أن الصحافة الفرنسية لم تعط أى تغطية لزيارتهم، متابعا: من هنا نتبين تغير الموقف الرسمى لفرنسا من النهضة وخاصة ظغوط اليمين الفرنسى لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية حيث إن تصريح القيادى فى الحزب الجمهورى الفرنسى جون ليك تيرى دليل على ذلك، حيث فى تعقيبه على زيارة الغنوشى قال لجريدة ليفيجارو الفرنسية أن بقاء الإسلاميين فى السلطة بتونس يمثل خطرا على هوية الدولة التونسية الصديقة ويشكل خطرا ايضا على الأمن القومى الفرنسى وعلى حكومتنا التحرك.

وكان راشد الغنوشى، رئيس حرة النهضة التونسية أجرى زيارة إلى فرنسا خلال اليومين الماضيين لمحاولة منع اعتبار الإخوان كتنظيم إرهابى فى باريس.