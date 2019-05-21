الأخبار:اتفاق على ان يدفع العسكريون المتقاعدون 3 بالمئة من رواتبهم بدل تقديمات صحية

علمت "الأخبار" أن "هناك اتفاقاً على أن يدفع ​العسكريون المتقاعدون​ نسبة 3 في المئة من رواتبهم كبدل للتقديمات الصحية، كما هو الحال مع الموظفين المدنيين"، علماً بأن "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ وعدَ بأن لا يطال هذا البند عائلات ​شهداء الجيش​ و​القوى الأمنية​".

يذكر انه عقدت جلسة لمجلس الوزراء أمس على وقع التحركات الشعبية التي وصلت الى الذروة بعدَ أن قرر العسكريون المُتقاعدون المعتصمون في ساحة رياض الصلح الدخول إلى السراي الحكومي، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع زملائهم العسكريين الحاليين.