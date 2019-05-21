أعضاء بالكونغرس دعوا ترامب إلى استمرار دور أميركا في سوريا

وقع مئات من أعضاء الكونغرس الأميركي خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب، يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات المتطرفة في البلاد.
وجاء في الخطاب "في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".
وتراجع ترامب في شباط عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أميركي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم "داعش" خلال مرحلة يرى الجيش الأميركي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.
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