شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صندوق الاستثمار الخيرى للتعليم وسبل تطويره × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أول اجتماع تأسيسى لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم والذى يستهدف إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية.

ونرصد أبرز المعلومات عن هذا الصندوق:

- يستهدف إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، للارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب.

- كما سيعمل على توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافى.

Advertisements

- ويهدف إلى تحقيق عائد دورى منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل

- ويعتمد الصندوق على استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية.

- فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، وبصفة خاصة فى مجال التعليم.