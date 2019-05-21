شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين.. سقوط 800 قتيل حوثي في مواجهات مع الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سقط قرابة 800 قتيل من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمختلف الجبهات، بحسب ما قاله مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية ستوكهولم وبدء سريان وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، وذلك بسبب الجبهة الأكثر اشتعالاً في محافظة الضالع.

وذكر مصدر عسكري أن معركة تطهير مديرية قعطبة وتحرير أجزاء من مديرية مريس التابعتين لمحافظة الضالع جنوبي البلاد، أسفرتا عن سقوط نحو 600 قتيل وعشرات الجرحى والأسرى بينهم قيادات حوثية ميدانية بارزة.

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في حين لقي نحو 45 حوثياً مصرعهم خلال محاولات تسلل فاشلة في جبهتي صرواح وهيلان بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن خلال الأيام الماضية.

وتوزعت باقي الإحصائية على جبهات صعدة والحديدة وتعز، وذلك في معارك مباشرة وضربات الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الجيش اليمني أعلن الجمعة الماضية، تطهير مديرية قعطبة التابعة لمديرية الضالع بالكامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية حوثية في صنعاء ومعسكرات تدريب في منطقة “حرف سفيان” بمحافظة عمران، شمالي البلاد.