قناة "الجزيرة" تُوقف صحافيّين عن العمل بسبب تقريرٍ عن "محرقة اليهود" في الحرب...

وكالات - أوقفت قناة الجزيرة القطرية اثنين من صحافييها عن العمل أمس، الأحد 19 ماي 2019، على خلفية إعداد مقطع مصور عن محرقة اليهود قالت إنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكة الجزيرة الإعلامية.

وكان النازيون قد قتلوا في الحرب العالمية الثانية وبشكل ممنهج ستة ملايين يهودي.

ويشير الفيديو الذي نشرته القناة الرقمية (إيه جاي+) التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إلى أن "رواية" قتل النازيين لستة ملايين يهودي "تبنتها الحركة الصهيونية".

وفي الفيديو الذي تم بثه لأول مرة في 18 ماي أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازي وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.

ويشير الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم "موارد مالية" وقدرتهم على الوصول إلى "مؤسسات إعلامية" تمكنوا من "تسليط الضوء" على معاناتهم.

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وجاء في بيان نشرته شبكة الجزيرة أن القناة الرقمية "اتخذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق الصحافيين وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية".

واعترف الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة بأن "المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

وأعلن في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، وفق بيان الشبكة.

وقالت ديمة الخطيب، مديرة القنوات الرقمية التابعة للشبكة إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وتابعت أنه "تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".