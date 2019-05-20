انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم.. الحملة الفرنسية على مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 19 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1268: المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة. في عام 1502: كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. في عام 1798: الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.

في عام 1953: اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.في عام 1989: إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.في عام 2016: الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.في عام 1914: ولد ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني

في عام 1953: اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو. في عام 1989: إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. في عام 2016: الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً. في عام 1914: ولد ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962. Advertisements في عام 1927: ولد يوسف إدريس، أديب مصري. في عام 1930: ولدت زينات علوي، راقصة شرقية وممثلة مصرية. في عام 1970: ولد مصطفى شعبان، ممثل مصري. في عام 1994: وفاة جاكلين كينيدي، زوجة رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثين جون كينيدي. في عام 2009: وفاة روبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998. في عام 2015: وفاة حسن مصطفى، ممثل مصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدث في مثل هذا اليوم.. الحملة الفرنسية على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.