انت الان تتابع أردوغان: تركيا ستصنع صواريخ «إس 500» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس التركي، رجب أردوغان، أن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500. وأشار في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول، إلى أن الدراسات الفنية التي أجرتها تركيا تظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام إس-400 وطائرات إف-35. وشدد على أن تركيا ستتسلم طائرات إف-35 "عاجلا أم آجلا". وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه "إشكالية كبيرة" قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

ولم يوضح أردوغان أي تفاصيل بشأن مواعيد العمل على صواريخ إس 500، مكتفيا بالقول: "سيكون هناك إنتاج مشترك لـ(منظومة) إس-500، بعد إس-400"، بحسب "سكاي نيوز عربية".كما كرر أردوغان أنّ بلاده ستحصل على نظام إس-400 في يوليو، مضيفا "لكن (هذا الموعد) قد يتم تقديمه".وقال الرئيس التركي "إنهم (الأمريكيون) يمررون

ولم يوضح أردوغان أي تفاصيل بشأن مواعيد العمل على صواريخ إس 500، مكتفيا بالقول: "سيكون هناك إنتاج مشترك لـ(منظومة) إس-500، بعد إس-400"، بحسب "سكاي نيوز عربية". Advertisements كما كرر أردوغان أنّ بلاده ستحصل على نظام إس-400 في يوليو، مضيفا "لكن (هذا الموعد) قد يتم تقديمه". وقال الرئيس التركي "إنهم (الأمريكيون) يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض، لكن آجلا أو عاجلا سنتسلم (طائرات) إف-35. امتناع (الولايات المتحدة) عن تسليمها ليس خيارا". وأدى شراء أنقرة صواريخ إس-400 الروسية إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي. وتخشى الولايات المتحدة من أن التكنولوجيا المستخدمة في نظام إس-400 يُمكن أن تستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكريّة التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.

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