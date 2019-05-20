شكرا لقرائتكم خبر عن لندن لطهران: لا تقللوا من تحذيرات واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (الإثنين) من أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فإن واشنطن سترد «وهذا أمر يجب أن يفكر فيه الإيرانيون بتمعن شديد». وأضاف أن الرسالة لإيران هي «ألا تقلل من شأن نية الجانب الأمريكي، وفي هذا الوضع أمريكا لا تسعى لصراع». وشدد على أن الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها في المنطقة.

ويأتي هذا التحذير البريطاني وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي، بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر لمواجهة تهديد غير محدد من إيران. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت على خلفية «تهديدات» مصدرها إيران و«مليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني».