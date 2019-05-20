“ليتقبل الله صيامي”.. ماهي الأعذار المبيحة للإفطار؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عن الأعذار المبيحة للإفطار نهار رمضان، مبينا أن الصيام واجب إلا لعذرين.

ويوضح الراجعي، في حلقة اليوم الإثنين، الشروط التي تجعل العذرين المذكورين في الحلقة، مبيحين لإفطار الصائم، في شهر رمضان تجنبا للمشقة والضرر.