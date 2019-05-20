إدارة الجيش تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مفاوضاتها مع لاعبين ومدربين جدد

نفت إدارة نادي الجيش الملكي لكرة القدم، كل الأنباء التي تتحدث عن دخولها في مفاوضات مباشرة مع مجموعة من اللاعبين من اجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذا مفاوضاتهما مع اسماء جديدة لتدريب الفريق العام المقبل، مطالبة من الجماهير بدعم النادي لتجاوز هذه الظرفية الصعبة.

وأصدر النادي العسكري، اليوم الإثنين، بلاغا رسميا يعلن فيه أن ” كل ما يتم ترويجه مؤخرا بخصوص التعاقدات سواء تلك التي تهم المدرب أو اللاعبين الجدد، لا أساس له من الصحة. وتؤكد أن كل مستجد في هذا الإطار سوف ينشر في حينه على الصفحة الرسمية للنادي”.

وطالب النادي، في البلاغ ذاته، ” أن تتضافر جهود جميع مكونات النادي من مكتب مسير، جمهور، طاقم تقني ولاعبين لمؤازرة الفريق وتشجيعه بكل انضباط لتجاوز هذه الظرفية لتصحيح مساره كي يعود لمعانقة البطولات والكؤوس”.

ويمر الفريق العسكري، من وضعية صعبة، قبل مباراتين من انتهاء البطولة الاحترافية، حيث مازال معنيا بالنزول للقسم الثاني.