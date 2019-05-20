استقالة جميع وزراء حزب الحرية اليميني من الحكومة النمساوية بسبب فضيحة الفيديو

الخليج 365-متابعات

اعلن المستشار النمسوي المحافظ سيباستيان كورتز الاثنين إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل الذي ينتمي الى حزب الحرية اليميني المتطرف إثر تسريب شريط مصور تسبب بفضيحة مدوية لهذا الحزب، الامر الذي قد يدفع جميع وزرائه الى الاستقالة من الحكومة.

وقال كورتز في مؤتمر صحافي “بالتوافق مع رئيس الجمهورية، اقترحت عليه إقالة وزير الداخلية” كيكل.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من تسريب شريط مصور يقول فيه رئيس حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه إنه مستعد لتلقي تمويل روسي مقابل تأمين عقود حكومية مع النمسا.

وأوضح المستشار أن مغادرة كيكل أمر لا مفر منه، لأن مهمته كوزير للداخلية لا تتفق مع إجراء تحقيق في ما ارتكبه شتراخه.

وتابع كورتز “كان من الافضل بالنسبة اليه أن يستقيل، كما فعل شتراخه. لكن كيكل رفض وليس هناك بديل من اقالته”.

وكان اعلن في وقت سابق أن “كيكل لا يمكنه أن يجري تحقيقا حول نفسه”.