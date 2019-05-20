تكليف الدكتور صلاح محمد على وكيلا لمديرية الشئون الصحية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، القرار رقم 429 بتاريخ 20 مايو 2019 والذى يُقر تكليف الدكتور صلاح محمد على، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية.

وقالت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه جري التكليف بعد اعتماد المحافظ للقرار وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاتها، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمة في القطاع.