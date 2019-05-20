عبد المهدي يصادق على صرف منحة اللجنة الأولمبية

وقال مستشار عبد المهدي لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبد المهدي صادق على آليات وضوابط اللجنة الخماسية المنبثقة من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٤٠) بخصوص صرف منحة اللجنة الاولمبية".



وأضاف بنيان، أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على صرفها في مواردها بالسرعة الممكنة".



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