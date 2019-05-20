إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم 'المنخفض' اربعة أضعاف

وأشار علي نجفي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره أيضا رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والمنطقة وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الستين يوما التي أعطيت للأوروبيين.
ونوه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى أنه لم يحدد تاريخ دقيق لعقد الاجتماع ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان يوم 8 ايار، مخاطبا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران ستوقف منذ تاريخ 8 ايار بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.
وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.
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