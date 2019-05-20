مذكرة تفاهم بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصناعة للتحقق من سلامة الغذاء

وقّع رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ مذكرة تفاهم مع ​وزارة الصناعة​ مُمثلة بالوزير ​وائل أبو فاعور​، تتعلق بالتعاون بين الطرفين لإنماء الصناعات الوطنية ورفع جودة المُنتج و​حماية المستهلك​.

وبموجب المذكرة، التي حضر توقيعها وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب، تلتزم وزارة الصناعة استقبال طلاب الجامعة اللبنانية الراغبين باكتساب خبرة عملية وإجراء تدريب مهني أو التحضير لرسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه حول مواضيع ​سلامة الغذاء​، على أن ينفذ الطلاب المهام التي تطلبها منهم الوزارة ومنها مرافقة موظفيها ومساعدتهم في الكشف الدوري على المؤسسات الغذائية والتحقق من سلامة المواد الغذائية الموجودة في السوق المحلية.

ويشمل التعاون قيام الجامعة اللبنانية بالدراسات والاستشارات المهنية والعلمية التي تحتاجها وزارة الصناعة وفق إطار تنظيمي وُضع لهذه الغاية.

يُذكر أن الجامعة اللبنانية أنشأت عام 2016 المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية، الذي تسلّم شهادة آيزو العالمية في نيسان 2019 خلال المؤتمر العلمي الثاني له.