شدد العميد المتقاعد جورج نادر، في حديث تلفزيوني على أن "ما يرتضيه قائد الجيش للجيش هو سقفنا"، متسائلا: "هل شرطة مجلس النواب يحق لها أن تأخذ التدبير رقم 3؟ هل استكتروا على العسكري الذي يسكن في السكنة ولا يذهب الى منزله أخذ التدبير رقم 3؟".
وأكد نارد "أننا والجيش جسم واحد، الخدمة الفعلية والتقاعد جسم واحد وقائد الجيش على بينة من الذي نقوم به هو يدافع عن حقوقنا، هو يعمل بصمت ونحن نعمل بصخب هو لا يحق له اغلاق السراي والإعتصام، نحن سنعتصم عنه ونغلق السراي"، مشيرا الى أنه "لا توقيت محدد لفك إعتصام اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج نادر: قائد الجيش على بينة من الذي نقوم به هو يدافع عن حقوقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.