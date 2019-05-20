جورج نادر: قائد الجيش على بينة من الذي نقوم به هو يدافع عن حقوقنا

شدد العميد المتقاعد ​جورج نادر​، في حديث تلفزيوني على أن "ما يرتضيه قائد ​الجيش​ للجيش هو سقفنا"، متسائلا: "هل شرطة ​مجلس النواب​ يحق لها أن تأخذ التدبير رقم 3؟ هل استكتروا على العسكري الذي يسكن في السكنة ولا يذهب الى منزله أخذ التدبير رقم 3؟".

وأكد نارد "أننا والجيش جسم واحد، الخدمة الفعلية والتقاعد جسم واحد وقائد الجيش على بينة من الذي نقوم به هو يدافع عن حقوقنا، هو يعمل بصمت ونحن نعمل بصخب هو لا يحق له اغلاق السراي وال​إعتصام​، نحن سنعتصم عنه ونغلق السراي"، مشيرا الى أنه "لا توقيت محدد لفك إعتصام اليوم".