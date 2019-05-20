سأل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط "هل يعقل ان تقف بعض من الدولة تتفرج على البعض الاخر يقتحم السراي الحكومي؟ هل يعقل ان نصل الى هذه الدرجة من الفوضى فقط لانه مطلوب اعادة النظر في التدبير رقم 3 في الحد الادنى لترشيد الانفاق؟ ما هو المطلوب الفوضى والافلاس ورفض الاصلاح وما هو المطلوب رقم 3 او لا امن".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل جنبلاط: "هل علينا ان ندفع ثمن صراع الاجنحة داخل البيت الواحد من اجل الرئاسة .كفى تللك المهزلة في ظل الصراع الاقليمي الذي بات واضحا انه لن يوفر احد ونعم لاعادة النظر في جوانب من التدبير رقم 3 وكفى تهرب من الاملاك البحرية وغيرها من نقاط الهدر ونريد من رئيس الجمهورية ميشال عون حسم الامور".
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