شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مقتل 12 من عناصر "حسم" الإخوانية والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 12 عنصراً إرهابياً من عناصر حركة "حسم" الإخوانية الإرهابية، في القاهرة والجيزة، وكانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، بعد صدور تكليفات لهم من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها: "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحيازتهم على 4 قطع أسلحة آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع".

وأضاف البيان "في الإطار ذاته، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، في أحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعداداً لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عُثر بحيازتهم على 5 بنادق آلية، وعبوتين معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين".

وأشارت الداخلية المصرية، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.