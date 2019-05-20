تنصيب الممثل التلفزيوني زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا اليوم الاثنين

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تشهد أوكرانيا اليوم الاثنين تنصيب الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي كرئيس للبلاد بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وقدم زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي يبلغ من العمر 41 عاما واشتهر بلعب دور رئيس في برنامج تلفزيوني شهير، نفسه في الحملة الانتخابية على إنه بديل للمؤسسة السياسية التي تعاني منذ فترة طويلة من الفساد المتجذر في البلاد.
وفاز زيلينسكي بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو الشهر الماضي، بعدما فاز بنحو ثلاثة أرباع الأصوات.
ذكرت وسائل إعلام حكومية أن زيلينسكي أراد أن يتم تنصيبه يوم أمس الأحد، أثناء تكريم أوكرانيا لضحايا القمع السياسي.
وكان زيلينسكي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مقطع قصير تم بثه على القناة الأوكرانية 1 + 1 عشية رأس السنة الجديدة، قبل منتصف الليل، في الوقت الذي كان فيه الشعب ينتظر خطاب الرئيس الأوكراني في ذلك الوقت بترو بوروشينكو.
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