مصدر أمني للأخبار:عدد المروجين للحبوب المخدّرة في برجا يصل إلى 8

أوضح مصدر أمني لـ"الأخبار" أنه «رغم خطورة ملف ترويج وتعاطي ​المخدرات​ في بلدة برجا ، إلا أن هناك تضخيماً ومبالغة".

وأقر بأن "هناك حبوبا مخدرة مثل السيلفيا والفراولة و​حشيشة الكيف​ في متناول بعض الشباب مصدرها منطقة صبرا في بيروت، ويوزعها أشخاص معينون". لكنه أكد أن "الحديث عن عدد كبير من المتعاطين يصل 700 شخص ليس صحيحاً"، لافتاً إلى أنّ "عدد المروجين للحبوب المخدّرة في برجا يصل إلى 8 أشخاص".

من جهته، لفت رئيس ​بلدية برجا​ ​نشأت حمية​ لـ"الأخبار" إلى انّ ​البلدية​ "تتابع الملف مع المعنيين، وهي تستغرب عدم توقيف المروجين حتى الآن، رغم معرفة ​القوى الأمنية​ بأسمائهم وأماكن إقامتهم ووسائل الترويج، متذرعة بعذر غير مقنع يتعلق بعدم قدرة السجون على الاستيعاب". وأضاف "أننا نضع هذا الملف بعهدة وزيرة الداخلية، ولنا الحق باتخاذ كل الخطوات التي تحمي أبناء البلدة من هذا الخطر الداهم، واللقاءات ستتكثف وتقترن بخطوات تنفيذية".