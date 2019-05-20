انت الان تتابع مهاجرون يصلون إلى #إيطاليا بعد احتجاز الشرطة لسفينة الإنقاذ الألمانية التي أقلتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

نزل نحو 47 مهاجرا كانوا عالقين على متن سفينة ألمانية تابعة لمنظمة خيرية اليوم الأحد، في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية على عكس رغبات وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وكتبت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية عبر موقع تويتر: "الموانئ مفتوحة! سمحت السلطات الإيطالية أخيرا بإنزال ضيوفنا المتبقين".

وذكرت مصادر بوزارة الداخلية إن ضباط جهاز "جوارديا دي فينانتسا" الأمني يعتزمون صعود سفينة سي ووتش 3 لتنفيذ أمر قضائي واحتجاز السفينة.

وفي إطار الإجراء، تم نقل المهاجرين إلى وحدات الشرطة الإيطالية ونقلهم إلى الشاطئ، بينما بقيت سفينة منظمة "سي-ووتش" راسية قبالة جزيرة لامبيدوسا، وفقا لمتحدث باسم منظمة سي-ووتش.

ووضع تحول الأحداث سالفيني، الذي تعهد بإبعاد المهاجرين عن شواطئ إيطاليا، في موقف محرج.

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وكتب سالفيني عبر موقع تويتر: "على حد علمي، حتى لو كانت السفينة محتجزة، يجب ألا ينزل أي مهاجرين. وأي شخص يعتقد خلاف ذلك يجب عليه أن يتحمل مسؤولية [أفعاله".

واقتربت السفينة من لامبيدوسا أمس السبت، بعد أن تحدت أمرًا إيطاليًا بعدم دخول المياه الإقليمية الإيطالية. وهدد قبطانها بدخول ميناء لامبيدوسا دون تلقي الموافقة على دخوله، وفقا لوكالة أنباء أنسا.

قال مسؤولو منظمة سي-ووتش خلال الـ 24 ساعة الماضية إن نزول المهاجرين كان ضرورة إنسانية ملحة بسبب تدهور الأوضاع على متن السفينة.

وأنقذت سفينة " سي- ووتش 3" 65 شخصًا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية يوم الأربعاء الماضي، ووافقت إيطاليا أمس الأول الجمعة على استقبال 18 منهم - معظمهم أسر لديها أطفال - مع ترك الـ 47 الآخرين عالقين في البحر.

وقال روبن نيوجباور المتحدث باسم منظمة: "ندين احتمال مصادرة سفينتنا الآن بينما يموت الناس في عرض البحر، لكننا مقتنعون أنه سيثبت قريبًا أننا لم نرتكب أي مخالفة ، حتى نتمكن من العودة إلى عملنا الضروري للغاية في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الموت [في البحر الأبيض المتوسط] إلى مستوى غير مسبوق في العام الجاري".