ترامب يحذر إيران: لا تهددوا مرة أخرى وإذا أردتم الحرب نهايتكم رسمياً

أطلق الرئيس الامريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة يحذر فيها إيران من التصعيد وخاطب الإيرانيين بأن لا تهددوا مرة أخرى وإن الحرب ستكون نهايتكم رسمياً.جاء ذلك في أحدث تصريحات منذ قليل رصدها الخليج 365 ن حيث قال مخاطباً الايرانيين: لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا.وأضاف: إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميا .وجاءت تصريحات ترامب مع التصعيد الذي تشهده المنطقة حيث أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ارسالة قواتها إلى المنطقة والى دول في الخليج.

وأعلن الأسطول الأميركي الخامس اليوم دول مجلس التعاون بدأت دوريات أمنية مكثفة بالمياه الدولية .

وأمرت إدارة ترمب بنشر حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي بذريعة تهديدات مصدرها إيران.

كذلك أمرت الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى وجود "تهديد وشيك" تشكّله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

وتقول التقارير الأميركية إنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدفع باتجاه تبني موقف متشدد تجاه إيران، لكن آخرين في الإدارة يقاومون هذا التوجه.