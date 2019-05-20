نهائي كأس “الكاف”..التعادل يحسم الشوط الأول بين نهضة بركان والزمالك

انتهى الشوط الأول بين نهضة بركان والزمالك المصري، على إيقاع التعادل السلبي، وذلك في إطار ذهاب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي تقام بالملعب البلدي للمدينة.

الفريق البركاني، بقيادة الإطار الوطني، منير الجعواني، انطلقت بحذر كبير بين الطرفين، إلا أن ممثل الكرة الوطنية قاد محاولتين بارزتين صوب مرمى عمر صلاح، في مناسبتين، حيث أن غياب التركيز أوصل الـ 45 دقيقة الأولى إلى نهاية على إيقاع التعادل السلبي.

وسجل الملعب البلدي ببركان حضوراً وازناً لعشاق وأنصار الفريق البركاني، كما حرص الناخب الوطني، هيرفي رونار، بدوره إلى التنقل للمدينة من أجل متابعة قمة كروية عربية خالصة.