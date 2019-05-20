بعد محاولة أمزازي والدكالي إنقاذ الموسم.. طلبة الطب يرفضون المقترح الحكومي ويواصلون الإضراب

بعد العرض الوزاري الذي تقدمت به الحكومة، في لقاء جمع أمزازي والدكالي بممثلي مكاتب طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، الأربعاء الأخير، لإنهاء أزمة القطاع، وعودة الطلبة إلى الدراسة، بعد إضراب دام أزيد من 8 أسابيع، حسمت الجموع العامة لتنسيقية طلبة الطب، اليوم الأحد، رأيها في اقتراحات العرض الحكومي، معلنة الاستمرار في مقاطعة الدروس والتداريب الاستشفائية.

وأظهرت نتائج تصويت الجموع العامة، التي توصل بها “اليوم 24″، رفض طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان عرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، بنسب كبيرة، حيث عرفت الجموع العامة لطلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان بالدار البيضاء، تصويتا بنسب 95.40% و92.6% و98.2% على التوالي، بينما كان التصويت في جموع طلبة الطب، والصيدلة، وطلبة الطب بالرباط، بنسب 80% و67% 86% على التولي.

أما في كليات الطب بمراكش، وأكادير، وجدة، وفاس وطنجة فصوتت الجموع العامة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب، ضد العرض الوزاري، بنسب 97.9% و97.1%، و96.4%، و93.76%، و88.88%، على التوالي، ما يظهر رفضا واسعا لمقترحات العرض الوزاري الأخير، قرر طلبة الطب بناء عليه استمرار الإضراب، ومقاطعة الدروس والتداريب الاستشفائية.

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وكانت الوزارتان الوصيتان، على القطاع، تعهدتا خلال العرض المذكور، بالعمل على تخفيف الأعباء المالية لتسهيل اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية، للتكوينات في طب الأسنان في أحسن الظروف، مؤكدتين أن “المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة، وأطباء الأسنان الداخليين، لن يطرأ عليها أي تغيير في وضعيتها القانونية الحالية، التي لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة باجتياز مباريات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان العمومية”، معلنتين “الرفع من عدد المناصب المخصصة للمباراة الداخلية”.

كما التزمت وزارة أمزازي في العرض، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، بمراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، في عدد من الجوانب المرتبطة بالامتحانات والشواهد، والدبلومات، مع تحيينها وتطويرها، فيما تعهد الدكالي بالعمل على الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة، في المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم عدد من الوعود بالإصلاحات، ومواصلة تأهيل فضاءات التداريب الاستشفائية، وتوسيعها للحد من الاكتظاظ.

يذكر أن إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، يتواصل للأسبوع التاسع على التوالي، من خلال مقاطعة الدروس النظرية والتداريب، ما دفع الوزارتين الوصيتين إلى محاولة إقناع الطلاب باستئناف الدراسة الاثنين 6 ماي الجاري، كحد أقصى، من إجلال إتمام السنة الدراسية الحالية، واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي.