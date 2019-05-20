انتهاء إضراب أساتذة التعليم العام في مالي

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باماكو: أعلنت الحكومة في مالي ونقابات التعليم الوطني التي كانت دخلت في إضراب هدد العام الدراسي بأكمله، توقيع اتفاق ينص على استئناف الدروس صباح الإثنين.

وكرر المعلمون منذ عدة أشهر الإضرابات وتبعتها تظاهرات للأساتذة والمعلمين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق المشتمل على عشرة نقاط خلال لقاء السبت مع رئيس الوزراء بوبو سيسيه حول الأزمة التعليمية.

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وقال اداما فومبا لفرانس برس، وهو نقيب واحدة من النقابات الثماني التي وقعت على محضر الاتفاق مع الحكومة، "قررنا وضع حد للإضراب. ستستأنف الدروس الإثنين 20 ايار/مايو في كل أنحاء البلاد".

وينص الاتفاق الذي اطلعت عليه فرانس برس على منح المعلمين بدل مسكن بالإضافة إلى "اعتماد فوري لمشروع مرسوم يتعلق بخطة التطور الوظيفي لموظفي التعليم" في مجلس الوزراء.

وقال وزير الحوار المجتمعي والعمل والوظيفة العمومية عمر حمادون لفرانس برس "لا يوجد خاسر أو رابح (...) يسمح إنهاء الإضراب باستعادة أولادنا لمدارسهم وللمعلمين القيام بواجباتهم".

وكان موظفو سكة الحديد دكار-باماكو عادوا الى العمل في 13 ايار/مايو بعد خمسة أشهر من التوقف، شملت إضراباً عن الطعام، بغية الحصول على متأخرات رواتب.

