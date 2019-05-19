بالفيديو.. شقيق زكي مبارك: هكذا قتل أردوغان أخي برعاية الجزيرة

كشف زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني المغدور داخل السجون التركية زكي مبارك، تفاصيل قتل شقيقه من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برعاية قناة الجزيرة الصهيونية، على حد وصفه.

وأكد زكريا مبارك، في لقاء خاص مع موقع 24، أن التحقيقات أثبتت براءة شقيقه، ما دفع أردوغان لإصدار قرار التخلص منه، حتى لا يفتضح ما خطط له الحزب التركي الإخواني الحاكم مع قناة الجزيرة للتغطية على فشله في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ولفت شقيق زكي مبارك، إلى أنه يمتلك صوراً لجثمان شقيقه تثبت تعرضه لتعذيب وحشي في سجون النظام التركي، قبل قتله، سيقدمها للمحكمة الجنائية الدولية ضد أردوغان ونظامه.