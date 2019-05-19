شكرا لقرائتكم اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للحوثيين شمال الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدفت غارات جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في الريبي والفاخر وحمر السادة ومشارف العللة شمالي الضالع، ودمرت الغارات تعزيزات وآليات وقتل وأصيب عدد كبير من الحوثيين.

وأفاد مصدر عسكري، ان أكثر من 60 حوثيا لقوا مصرعهم منذ مساء امس السبت، بينهم اثنين قناصة في موقع الوعل في قريتي حمر السادة ودار السقمة وحمر الشعب شمالي مديرية قعطبة، واصيب عشرات اخرين خلال المعارك وغارات تحالف دعم الشرعية.

واوضح، ان مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في معسكر العللة والحمزة واطقم في الفاخر وسليم وتجمع اخر في الريبي شمالي غربي مديرية قعطبة.

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كما شهدت منطقة الريبي ومناطق جنوبي شرق الفاخر مواجهات استمرت لعدة ساعات بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي، التي حاولت استعادة مواقع خسرتها خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية، الا ان قوات الجيش والمقاومة تصدت لها واجبرت عناصرها على التراجع والفرار بعد ان كبدتهم اعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

إلى ذلك، عمدت ميليشيات الحوثي كالعادة وفي رد على هزائمها الى القصف العشوائي على الاحياء والقرى السكنية وعمليات القنص للمدنيين في قعطبة.

واستهدفت قناصة الميليشيا، الاحد امرأة مسنة في منطقة حجر واصابتها بجروح بليغة.

كما اقدمت على اختطاف شابين من ابناء قعطبة في سوق الفاخر واقتادتهم الى سجونها في محافظة اب.