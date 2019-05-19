شكرا لقرائتكم الضالع.. أسر قيادي حوثي كبير ومعارك عنيفة في حجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسرت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع جنوبي اليمن، الأحد، قيادياً كبيراً في ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال الضالع.

وطبقاً لمصدر ميداني، فقد تم أسر القيادي في ميليشيات الحوثي، المدعو عبدالرحمن المسعدي (ابوفياض)، من محافظة ذمار، خلال عملية استدراج ناجحة، في جبهة تورصه غربي مديرية الأزارق شمال الضالع و المحاددة لمديرية ماوية شرقي تعز.

الى ذلك، تشهد جبهة حجر الواقعة الى الغرب من مديرية قعطبة معارك على اشدها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، بالتزامن مع معارك مماثلة بمحاذاة باجة وبلدة دار السيد في قعطبة.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد دفعت القوات اليمنية بتعزيزات كبيرة الى جبهات قعطبة لتعزيز مواقعها وتأمين المناطق التي تم تطهيرها من الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين.