ترامب: إيران ستشهد نهايتها في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إيران ستشهد نهايتها إذا بدأت الحرب مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر تويتر: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون هذه النهاية الرسمية لها".

وتوعد ترامب ضد تهديد الولايات المتحدة وقال: "لا تهددوا الولايات المتحدة أبدًا".

واستبعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف احتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران رغم التوتر المتصاعد بين الجانبين، وقال لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن طهران لا تريد الحرب كما أنه لا توجد دولة "لديها فكرة أو وهم القدرة على مواجهة إيران".

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ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات في الخليج في الأيام الأخيرة بسبب ما وصفته بـ "التهديدات" الإيرانية.ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد تجنب الحرب مع إيران.

وفي الفترة الأخيرة، أعلنت إيران تعليق التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، وهددت باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب.

ونص هذا الاتفاق على خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل وقف جميع أنشطتها النووية، لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل آحادي من الاتفاق العام الماضي، وفرضت عقوبات جديدة على إيران.

وبرر مسؤولون أمريكيون هذه التحركات بأنها تأتي ردا على التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية ولحلفاء واشنطن بالمنطقة.