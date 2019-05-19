رونالدو يتبرع لإطعام الصائمين في فلسطين

تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بمبلغ قدره 1.5 مليون يورو لإقامة إفطارات في فلسطين المحتلة في شهر رمضان.
وخصص رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين، وفقا لموقع “تيليسيرف.نت”، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل.
ويعرف عن النجم البرتغالي بأنه أحد أكثر الأشخاص مشاركة في الأعمال الإنسانية حول العالم.
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