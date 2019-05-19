انت الان تتابع تفاصيل خبر تفجيران يهزان مقديشو والأمن يعتقل مشتبهاً بهما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:51 مساءً - أعلنت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن تفجيرين قويين هزا العاصمة الصومالية مقديشو، في حين ألقت الشرطة القبض على أشخاص مشتبه بهم في تنفيذ العملية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، زكية حسين، في تغريدة عبر "تويتر"، إن التفجير الأول نتج عن سيارة ملغمة انفجرت في ساحة "اسكاشتدا" قرب فندقي "منه" و"SYL" وسط مقديشو.

وأضافت أن التفجير لم يسفر عن خسائر بشرية، وألقي القبض على شخصين مشتبه بهما قرب موقع التفجير.

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ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن تفجيراً ثانياً وقع بعد نحو ساعة من التفجير الأول، بين تقاطعي "زوبي ودن وداغتا" في حي ودجر، شرقي العاصمة.

وذكرت المصادر أن التفجير يُعتقد أنه ناتج عن مواد متفجرة ألصقت بسيارة كانت تمر في المكان.

ولم يتضح على الفور إن كان التفجير الثاني قد أسفر عن خسائر بشرية أم لا، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور.

وسقط أربعة قتلى، الثلاثاء الماضي، في تفجير انتحاري استهدف مركزاً حكومياً وسط مقديشو، وتبنته حركة "الشباب" المتشددة.