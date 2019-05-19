الزراعة : الخسائر المعلن عنها في حقول صلاح الدين مبالغ فيها

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحديث عن حجم الخسائر في حقول المحافظة مبالغ فيه حيث ان الحرائق لم تأتي على عدد المحاصيل الذي يجري تداوله في وسائل الاعلام".

وأضافت "أنها تحركت منذ اللحظة الاولى لمتابعة الموضوع سيما، وأن البلاد على اعتاب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية وفي مقدمتها الحنطة والشعير", مؤكدة "لن نقف مكتوفي الايدي حيال ما يجري من عملية حرق ممنهجة قد تتسبب بضياع الثروة الوطنية وخسائر الفلاحين والمزارعين لأرزاقهم".



وأشارت الوزارة، إلى "تشكيل فريق للمتابعة يتألف من ديوان الوزارة بالتنسيق مع مدير زراعة صلاح الدين لبيان الخسائر وحجم تأثيرها"، مشددة على انه "سيتم إعلان نتائج التحقيق خلال ساعات".

ودعت الوزارة، الجميع إلى "التعاون مع وزارة الزراعة للحفاظ على المنتج المحلي وعدم بث روح اليأس في نفوس العراقيين المترقبين لمنتج زراعي عراقي".