شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر تمكن، اليوم، من إلقاء القبض على متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة بغداد".
وأضافت أن "اعتقال المتهم جاء بعد نصب كمين محكم"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
وأضافت أن "اعتقال المتهم جاء بعد نصب كمين محكم"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
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