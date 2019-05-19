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شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة

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وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر تمكن، اليوم، من إلقاء القبض على متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة بغداد".

وأضافت أن "اعتقال المتهم جاء بعد نصب كمين محكم"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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