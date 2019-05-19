شكرا لقرائتكم واشنطن: مؤتمر اقتصادي دولي في يونيو لدعم الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستعقد "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو/حزيران للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترمب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض في بيان إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني ورؤساء الأعمال للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأميركية.
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