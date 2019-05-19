أبي راشد: سنبقى بحاجة لشراء المياه بسبب عدم ادارة قطاع المياه بالطريقة السليمة

اعتبر رئيس الحركة البيئية ​بول أبي راشد​ في حديث تلفزيوني أنه "مهما زاد معدل المياه سنظل بحاجة إلى شراء المياه وذلك بسبب عدم ادارة ​قطاع المياه​ بالطريقة السليمة وسنبقى في مكاننا"، مشيراً إلى أنه "في مناطق ​البقاع​ و​بيروت​ هناك ضغط مياه كبير على عكس ما نراه في مناطق ​جبل لبنان​"، معتبراً أن "​جعيتا​ قد تكون الحل في أزمة المياه في بيروت".

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