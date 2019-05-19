أكدت مصادر نقابية لقناة "LBC" أنها "تتمنى ان يقدم رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ استقالته قبل الاجتماع المقرر عقده"، مشيرةً الى ان "التوجه لاستحالة بقائه على رأس الاتحاد العمالي العام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نقابية لـ LBC: التوجه لاستحالة بقاء بشارة الأسمر على رأس الاتحاد العمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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