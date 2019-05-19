أكرم شهيب: بشارة الأسمر نهى نفسه بنفسه

اعتبر وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في تصريح له قبيل إنطلاق جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ نهى نفسه بنفسه، لافتاً إلى أن من يقدم على هكذا كلام ليس له مكان في الإدارة وخصوصا أنه يتقاضى ١٧ مليون ليرة من المرفأ.

من جانبه، أشار وزير العمل كميل بو سليمان أن المادة ١٠٥ من قانون العمل تجيز اقالة الاسمر.