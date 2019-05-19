التجارة توضح أسباب إيقاف العمل في سايلو الدور

وأضاف حنون، أن "اعتقال الفاحصين جاء لاسباب مجهولة، لا تعرفها وزارة التجارة"، مشيراً إلى "توقف عمليات فحص سيارات التسوق للفلاحين".
وأشار إلى ان "وزير التجارة محمد العاني وجّه بإعادة افتتاح سايلو الدور للفلاحين صباح يوم غد الاثنين".
وكان مصدر محلي في محافظة صلاح الدين قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بأن سايلو الدور أغلق ابوابه امام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة، مشيرا الى تراكم طوابير الشاحنات وتذمر المزارعين.
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