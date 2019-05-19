اخبار العالم

التجارة توضح أسباب إيقاف العمل في سايلو الدور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ الخليج 365، إن "أحد منتسبي الاجهزة الامنية أقدم، اليوم، على اعتقال فاحصي المختبر الموجودين في سايلو الدور، الامر الذي اضطر عاملي السايلو على ايقاف العمل".

وأضاف حنون، أن "اعتقال الفاحصين جاء لاسباب مجهولة، لا تعرفها وزارة التجارة"، مشيراً إلى "توقف عمليات فحص سيارات التسوق للفلاحين".

وأشار إلى ان "وزير التجارة محمد العاني وجّه بإعادة افتتاح سايلو الدور للفلاحين صباح يوم غد الاثنين".

وكان مصدر محلي في محافظة صلاح الدين قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بأن سايلو الدور أغلق ابوابه امام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة، مشيرا الى تراكم طوابير الشاحنات وتذمر المزارعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة توضح أسباب إيقاف العمل في سايلو الدور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا