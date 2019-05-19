الإعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "صاروخ كاتيوشا سقط، وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر".

وكان مصدر أمني قد أفاد، اليوم الاحد، بانطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد

