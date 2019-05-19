وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "صاروخ كاتيوشا سقط، وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر".
وكان مصدر أمني قد أفاد، اليوم الاحد، بانطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد
وكان مصدر أمني قد أفاد، اليوم الاحد، بانطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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