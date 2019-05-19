كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن إعادة ضمانات بنكية بـ1.3 مليار درهم لعملاء منطقة جبل علي الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة دبي أنها ستعيد 1.3 مليار درهم إماراتي (ما يعادل نصف مليون دولار أميركي) قيمة الضمانات البنكية لعملاء منطقة جبل علي الحرة.

وأكد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، "المنطقة الحرة لجبل علي تعلن أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم".

​وأضافت الحكومة أن ذلك سيكون "من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر/ أيلول، وستضخ قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها".