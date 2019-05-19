مؤلم..عدد قتلى حادث أشقار المميت يرتفع إلى شخصين

لقي شاب من مدينة الفنيدق مصرعه، صباح اليوم الأحد، متأثرا بجروحه، إثر حادثة سير خطيرة، وقعت قبيل أذان مغرب أمس السبت، على مستوى طريق أشقار في مدينة طنجة، ليرتفع عدد القتلى في هذه الحادثة إلى شخصين.

تفاصيل الحادث المميت تعود إلى اصطدام سيارة، كانت تسير بسرعة، بأربع دراجات نارية، كان سائقوها يقومون بجولة سياحية في منطقة أشقار، ما تسبب في مقتل شخص، ينحدر من مدينة الفنيدق، وإصابة آخرين، من بينهم إسباني، وذلك بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها صوب المستشفى الإقليمي في طنجة.

وحلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، كما عملت على إخماد حريق شب في إحدى الدراجات النارية نتيجة قوة الاصطدام؛ فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد المسؤول عن هذا الحادث المفجع.